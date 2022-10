Diourbel: L’explosion de la chaudière d’une usine fait un mort et 09 blessés

Un mort et neuf blessés dans l’explosion, hier mardi, de la chaudière de l’usine agro-alimentaire sise à Nébé, un village de la commune de Tocky Gare. Selon Emedia, trois parmi les blessés sont dans un état très critique.Évacuées au Service d’accueil et d’urgence du centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel, les victimes ont été reçues par le médecin urgentiste, Docteur Cheikh Lo, et son équipe. « Il y a 3 personnes blésées reçues au niveau du bloc opératoire, 2 sont en réanimation et le reste en observation. Pour l’instant, aucun pronostic vital n’est engagé », a dit le médecin. Les sapeurs-pompiers de la 22e compagnie de secours et d’incendie ont pu circonscrire l’incendie après une demi-heure de secours. Au niveau de cette usine, des éléments des sapeurs-pompiers ont noté, pour le regretter, l’absence de bouche d’incendie et d’agents formés aux secours d’urgence. L’usine ne dispose pas non plus de comité d’hygiène et de salubrité. La chaudière qui a explosé est une chaudière liquide », renseignent nos confrères. Le préfet du département de Diourbel et le sous-préfet de l’arrondissement de Ndoulo étaient sur les lieux.