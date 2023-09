Dionne ou le choix de Macky ? Mounirou Sy a choisi son camp

Dans la séparation entre Mohamed Boun Abdallah Dionne et le camp présidentiel, le Pr Mounirou Sy a choisi son camp. L’ex Directeur du Bureau Sénégalais du Droit d’auteur et conseiller spécial du premier ministre, a choisi de suivre Mohamed Boun Abdallah Dione. «En raison des relations étroites tant professionnelles que personnelles qui me lient au Premier Ministre Mouhammed Boun Abdallah Dionne, je m'engage auprès de lui pour mener à bien le Sénégal vers des lendemains meilleurs», a annoncé le constitutionnaliste. Il ne fera pas qu’intégrer la Coalition Dionne 2024. Le Pr. Mounirou Sy dit avoir accepté d’en être le Coordonnateur national chargé du parrainage de la candidature de Dionne à l'élection présidentielle.