« Diomaye est prêt à assumer la Présidence du Sénégal », Amadou Ba

Amadou Ba, mandataire du candidat Diomaye Faye, donne des nouvelles rassurantes concernant l’état d’esprit et le dévouement de ce dernier malgré sa détention. Non sans noter que son candidat est déterminé à être à la hauteur de la charge présidentielle. Selon Amadou Ba, qui s’exprimait sur dakarmatin, Bassirou Diomaye Faye se porte bien, reste concentré sur son travail et prend ses responsabilités au sérieux. Il est décrit comme studieux, concentré sur ses dossiers et parfaitement conscient des attentes des populations sénégalaises. A l’en croire, Bassirou Diomaye Faye semble déterminé à répondre aux besoins du pays et à être à la hauteur de la charge présidentielle, malgré les critiques sur son manque d’expérience politique. Amadou Ba souligne que l’expérience politique n’est pas un critère déterminant pour la présidence et que de nombreux présidents en Afrique et dans le monde sont arrivés au pouvoir sans avoir une longue carrière politique préalable. Il met en avant la vision et la capacité à mobiliser les ressources pour réaliser un programme de gouvernement. Concernant les compétences de Diomaye Faye, Amadou Ba met en avant son expertise en fiscalité et sa connaissance des rouages de l’administration, affirmant qu’il sera capable de résoudre les problèmes de justice et de mener à bien le programme de la coalition. Amadou Ba insiste sur le fait que Diomaye Faye est prêt à assumer la présidence du Sénégal et que les électeurs ne devraient pas être trompés par des critiques sur son expérience politique, car il possède les compétences nécessaires pour diriger le pays