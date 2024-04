Diomaye Faye à Touba et Tivaouane : le journal Les Échos révèle un gros impair

Pour son premier déplacement à Touba et Tivaouane en tant que chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye aurait commis une grosse faute protocolaire. Dans son édition de ce lundi, Les Échos rapporte qu’«aucun membre de l’administration déconcentrée n’a été informé de cette première visite présidentielle dans [lesdites] cités religieuses». Le journal martèle : «Ni les gouverneurs des deux régions ni les préfets des six départements, encore moins les sous-préfets des localités concernées n’ont été informés de la visite du Président Faye. Personne n’aurait à redire si c’était une visite privée, mais quand c’est une visite avec délégation, RTS, discours et tout, la moindre des choses était d’informer les chefs des exécutifs territoriaux.»