Diffusion NBA Christmas Day : à quelles heures et sur quelle chaîne voir les matchs ?

Cette année, les hostilités débuteront à 18 heures avec la rencontre opposant les New Yorks Knicks au Philadelphia Sixers, un match qui annonce d’ors et déjà la couleur de la journée. Ensuite, vous pourrez suivre à 20 heures 30 la rencontre opposant les Dallas Mavericks au Los Angeles Lakers de Lebron James, qui devront se confronter au talentueux Luka Doncic. À 23 heures, nous assisterons aux chocs de la soirée opposant les Boston Celtics au Milwaukee Bucks, respectivement 1er et 2eme de la conférence Est, tous les deux grands favoris au titre. Dans la nuit du lundi 26 décembre, à 2 heures du matin, la NBA Christmas Day se poursuit avec le match opposant les Golden State Warriors au Memphis Grizzlies. Enfin, pour finir cette journée de la NBA Christmas Day, nous finirons par la cerise sur le gâteau, avec une rencontre opposant les Denver Nuggets (2eme de la conférence Ouest) au Phoenix Suns (3eme de la conférence Ouest). On vous dit ici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la retransmission de l’intégralité des matchs de la NBA Christmas Day en direct ce dimanche.

Sur quelle chaîne suivre la diffusion des matchs du NBA Christmas Day en direct ?

18h – Philadelphia Sixers @ New York Knicks – beIN Sports 1

20h30 – Los Angeles Lakers @ Dallas Mavericks – beIN Sports 1

23h – Milwaukee Bucks @ Boston Celtics – beIN Sports 1

2h – Memphis Grizzlies @ Golden State Warriors – beIN Sports 4

4h30 – Phoenix Suns @ Denver Nuggets – beIN Sports 5

SIXERS @ KNICKS, JOJO ET “THE BEARD” VEULENT S'IMPOSER FACE À DES KNICKS EN PLEINE FORME

LAKERS @ MAVERICKS, UN VRAI CADEAU DE NOËL POUR DALLAS ?

BUCKS @ CELTICS, GIANNIS AFFRONTE L'ARMADA DES C'S AU TD GARDEN

GRIZZLIES @ WARRIORS, JA MORANT ET MEMPHIS POUR PROFITER DU MARASME DE WARRIORS DÉCIMÉS ?

SUNS @ NUGGETS, JOKIC POUR CONCLURE LE CHRISTMAS DAY FACE À UN DEVIN BOOKER DE RETOUR

Philadelphia Sixers (5ème à l'Est) [19-12] @ New York Knicks (6ème à l'Est) [18-15]Le Madison Square Garden est habituellement la salle qui voit débuter le NBA Christmas Game, que ce soit pour observer les Knicks ou les Nets donner le coup d'envoi de cette journée exceptionnelle pour les fans américains de basket-ball. Avec ce magnifique duel entre les Sixers et les Knicks, deux équipes qui sont en très grande forme en ce mois de décembre, le spectacle ne devrait pas se faire attendre pour lancer au mieux la soirée en France.Autour du trio Randle – Barrett – Brunson qui émerge comme une révélation dans la saison de Knicks qui n'en finissent plus de surprendre, c'est l'ensemble du collectif de la franchise new-yorkaise qui impressionne. Seulement privés d'Obi Toppin pour cette rencontres, les Knicks feront face à des Sixers qui restent sur sept succès de suite dont deux après prolongation.Surpris par des équipes qui n'auraient pourtant pas du poser tant de problème au duo Harden / Embiid, ce n'est qu'une seule fois que “The Beard” a remis les pieds sur les parquets que la franchise de Philadelphie a trouvé son rythme de croisière. Avec l'ancien meneur des Rockets qui délivre de nombreuses passes pour un duo Joël Embiid / Tobias Harris très efficace dans la peinture, c'est autour de leurs intérieurs que les 76ers construisent leurs succès et mettront très certainement en difficulté des Knicks prometteurs mais qui devront s'accrocher notamment dans le duel physique que proposera cette rencontre.Los Angeles Lakers (13ème à l'Ouest) [13-19] @ Dallas Mavericks (8ème à l'Ouest) [17-16]Affronter les Lakers à l'extérieur en cette période, une vraie aubaine ? C'est en tout cas ce que seraient légitimement en droit de penser les Mavs avant de retrouver les treizièmes à l'Ouest ce dimanche. Une nouvelle fois battus par les Hornets, l'une des pires équipes de NBA, ce vendredi, la franchise de Los Angeles et du “King” LeBron James n'y arrive vraiment plus.Face à eux, Dallas vient tout juste de repasser dans un bilan positif. Porté par un Luka Doncic auteur de 50 points dans la victoire à Houston, ce sera au Texas que cette magnifique affiche se déroulera en “prime time” heure française pour offrir un bras de fer qui s'annonce magique entre deux des plus grandes stars de la ligue nord-américaine.Milwaukee Bucks (2ème à l'Est) [22-10] @ Boston Celtics (1er à l'Est) [23-10]Avec le même nombre de défaites au compteur, les deux équipes affichent les meilleurs bilans toute conférence confondue. Repassés en tête de conférence grâce à la défaite des Bucks, la deuxième de suite, face aux Nets ce vendredi, les Celtics ont retrouvé la voie du succès en s'offrant Minnesota avant d'aborder ce match du Christmas Day.Avec un collectif très bien huilé et le retour de Robert Williams qui vient combler un rôle manquant dans le 5 des C's, Boston part favori d'une rencontre où Giannis Antetokounmpo sera un élément clé pour les Bucks s'ils veulent tenter de dominer physiquement une franchise de Boston dont l'un des seuls points faibles est dans la raquette.Capable d'attaquer le cercle avec un physique de titan que les pivots adverses ont beaucoup de mal à arrêter, “Greek Freak” devrait assurer le show pour conduire les Bucks vers un succès qui leur redonnerait le fauteuil de leader à l'Est.Memphis Grizzlies (1er à l'Ouest) [20-11] @ Golden State Warriors (11ème à l'Ouest) [15-18]Champions la saison dernière au terme d'une campagne de playoffs pour Stephen Curry, Klay Thompson et leurs coéquipiers, la saison 2022/23 est bien différente notamment depuis le début de l'absence de leur shooter star.Avec 132 points encaissés face aux Knicks, 141 face aux Nets, leur dernier road-trip new-yorkais a viré au cauchemar avec une performance défensive désastreuse qui commence à inquiéter Steve Kerr et les observateurs de la franchise de la “Bay Area”.Face à eux, les Warriors affronteront des Grizzlies leaders surprises à l'Ouest. En l'absence des Lakers, Warriors, Clippers ou encore juste devant les Nuggets malgré un bilan identique, c'est grâce à leur défense que Ja Morant et les siens construisent leur succès à l'image du dernier en date à Phoeni.Phoenix Suns (4ème à l'Ouest) [19-14] @ Denver Nuggets (2ème à l'Ouest) [20-11]Duel de gros poissons à l'Ouest avec des situations assez différentes pour les deux franchises qui se retrouveront pour conclure ce programme du Christmas Day. Si les Nuggets ont construit leur jeu autour de leur pivot MVP de la saison régulière, Nikola Jokic, les Suns doivent composer avec un Devin Booker souvent absent.Derrière un DeAndre Ayton sur courant alternatif mais qui occupe un rôle déterminant à seulement 24 ans chez les Suns, les Suns devront réagir chez des Nuggets en pleine confiance et dont Jamal Murray semble revenir à son meilleur niveau à la veille d'une journée de Noël qui pourrait leur permettre de remonter tout en haut du classement de la conférence Ouest.