Dialogue National: remise officielle ce jeudi des rapports de 8 commissions à Moustapha Niasse

Les travaux du dialogue national ont pris fin ce jeudi 22 juin, avec la remise officielle des rapports de 8 commissions, au Coordonnateur Moustapha Niasse, informe la cellule de communication dans un communiqué. La cérémonie a rassemblé tous les présidents et rapporteurs de Commission et a été rehaussée de la présence de hautes personnalités comme Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil Economique Social et Environnemental (Cese) et Innocence Ntap NDIAYE, présidente du Haut Conseil pour le dialogue social, ainsi que les ministres l’Education Nationale, Cheikh Oumar ANNE, Travail, Samba SY et celui de l’Intérieur, Antoine Félix DIOME, Outre cela des personnes ressources et des identités remarquables, ont pris part à cette réunion de synthèse et ont apporté leur contribution aux travaux. Tous les Présidents de commission ont pris la parole pour se féliciter de l’engagement des citoyens qui se sont dévoués pour travailler d’arache –pied, avec rigueur et dans le respect du temps limité qui leur avait été imparti. En deux semaines des consensus forts ont été trouvés, y compris sur les questions politiques qui paraissent les plus complexes, l’esprit patriotique authentique ayant prévalu sur toute autre considération. Les nouvelles personnalités qui ont accepté de rejoindre le dialogue national, ont été les bienvenues et ont apporté une contribution de qualité au niveau de toutes les Commissions. Lors de la cérémonie, le Coordonnateur Moustapha Niasse a rendu un "hommage vibrant" à tous les participants, pour leur rigueur, leur attachement à la Nation et au service rendu au peuple Sénégalais, en cette période de son histoire. Il a aussi transmis à tous les remerciements du Chef de l’Etat, le Président Macky SALL, en ajoutant que celui-ci aura l’occasion de s’adresser à eux, samedi, lors de la cérémonie officielle de clôture du dialogue national. D’ici là, la commission de synthèse, présidée par Mme Marie Angelique SAVANE est à pied d’œuvre, pour achever sa tâche de compilation et de recoupement, pour rendre une copie récapitulative, fidèle et condensée au Coordonnateur du dialogue national. Ce dernier acte sera posé demain vendredi au retour du Président de la République, à qui sera remis le Rapport général des travaux. Ainsi le Chef de l’Etat prendra connaissance du document final, bien avant la cérémonie de clôture, prévue samedi, après-midi au Palais Présidentiel.