Deuil dans la culture : Idrissa Seck et le parti Rewmi rendent hommage à Daddy Bibson

Le monde de la culture et du militantisme est en deuil. Daddy Bibson, pionnier du rap sénégalais reconnu pour son franc-parler et son engagement social sans faille, a tiré sa révérence. Dans un communiqué officiel, le parti Rewmi a exprimé sa "grande peine" face à cette disparition qui touche l'ensemble de la nation.



Le Président Idrissa Seck a rendu un vibrant hommage à l'artiste, soulignant son dévouement envers sa patrie à travers son art. Le parti a également présenté ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, au mouvement Hip-Hop sénégalais ainsi qu'au peuple tout entier. Des prières ont été formulées pour que la miséricorde divine l'accompagne et que ses proches trouvent la force de surmonter cette épreuve douloureuse. Avec le départ de Daddy Bibson, c'est une voix puissante de la jeunesse et une figure historique du "Rap Galsen" qui s'éteint.