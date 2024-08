Dette fiscale des entreprises de presse : GFM détient 40 % de la dette, suivi de la RTS avec 28 %

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a fait le point sur la situation dans le secteur des médias. Sur la dette fiscale des entreprises de presse, la tutelle a révélé la liste des principaux détenteurs de cette dette. Le Groupe futurs médias (GFM) détient 40 % de la dette fiscale des entreprises de presse, suivi de la Radiodiffusion télévision sénégalaise avec 28 % et du groupe Dmedia avec 11 %. S’agissant du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP), en 2023, 227 entreprises de presse et 169 radios communautaires ont eu accès à l’aide à la presse. Le budget alloué a connu une importante évolution. En effet, « porté à partir de 2012 à 700 millions de francs CFA, le budget est passé à 1 milliard 400 millions de francs CFA en 2022 et à 1 milliard 900 millions de francs CFA en 2023 », précise le document. Sur le tableau récapitulatif des aides allouées par média en 2023, 1 milliard 555 millions a été attribué aux médias catégorisés « autres » sans aucune précision des noms des organes bénéficiaires. Par ailleurs, il a été constaté, dans le cadre d’un audit de l’IGE en cours, que « plus de 800 000 000 F CFA ont été alloués à des activités ou structures autres que des entreprises de presse directement ».