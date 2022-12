Détournements de fonds de force Covid19, Thierno Bocoum: « le scandale était prévisible »

Le rapport portant sur le « contrôle de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la covid 19(force covid), gestion 2020 / 2021, publié lundi dernier, met à nu des pratiques très aux antipodes de la gestion rationnelle des richesses. Ces révélations du rapport de la Cour des comptes sur les détournements de fonds de Force Covid-19 choquent plus d’un .Et pourtant, Thierno Bocoum avait alerté sur la gestion du fonds. Le rapport définitif de la Cour des comptes sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la COVID-19 ne nous permet que de mesurer l’ampleur des dégâts et éventuellement, de situer les responsabilités. Ils seront, en effet, peu nombreux à n’avoir pas prévu un tel scandale au regard de ce que nous a habitué le régime actuel. Dans un pays où l’impunité est accordée aux proches, avec les rapports des organes de contrôle rangés aux oubliettes, les détournements de deniers publics ne peuvent être que monnaies courantes. Lors de la pandémie, nous avions prévenu sur le risque de détournement en vain. Ce scandale au-delà de toute considération est tout simplement honteux. Comment peut-on penser s’enrichir sur le dos de malades mourants et de personnes confinées sans ressources ? Le Sénégal est en danger avec un régime pourvoyeur de dirigeants prompts à s’enrichir sur le dos des populations, en toute occasion et par tous les moyens. L’impunité porte énormément préjudice à notre peuple. Ceux qui détournent aujourd’hui ne font finalement qu’imiter ceux qui ont été épargnés hier. Pendant ce temps, le peuple souffre du manque de prise en charge sérieuse de ses besoins primaires. »