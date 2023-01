Détournement-mairie Ngathie Naodé : Un collectif exige l’audit de Yaye Fatou Diagne

Polémique et nébuleuse autour de 40 millions de Fcfa et 14 autres destinés respectivement à la construction d’un poste de Santé, et du marché de la commune de Ngathie Naodé, dans le département de Guinguinéo. D’ailleurs, le collectif pour la défense des intérêts de Ngathie Naodé invite les corps de Contrôle à auditer la gestion du maire, Yaye Fatou Diagne. Ils ont interpelé la mairesse sur la destination des fonds qui sont alloués à la construction du Poste de Santé et du marché de la commune de Ngathie Naodé. Sur les ondes de Sudfm, Aliou Badara Diaw et Cie qui ont confirmé le scandale, comme l’avait révélé le journal Libration entre le maire et son assistant, demandent à la justice de bien vouloir faire preuve de diligence afin que les responsabilités soient situées et que ces fonds qui auraient été détournés, comme l’affirme l’assistant du maire, Babacar Ndong, lors de son audition, puissent être rapidement recouvrés et destinés à l’exécution des projets auxquels ils doivent être consacrés.