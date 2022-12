Détournement de Fonds de force Covid-19 : « Irresponsable et criminel », Momar Thiam

Un carnage financier, je vais aller plus loin , c’est une razzia pour un fonds qui a été collecté par l’Etat du Sénégal via la participation citoyenne comme effort de guerre, a dénoncé l’Expert en communication politique sur le scandale des fonds force – Covid-19. « Est-ce que ceux qui sont à l’Origine de cette razzia financière ont eu, un seul instant la réflexion qui consiste à dire cet argent est le contribuable, et du khalife général des mourides qui a eu à participer pour 200 millions Fcfa et qui pouvait servir aux malades en manque d’oxygène, aux familles des disparus. Ce sont des coupables de malversation et même de vol. C’est irresponsable et criminel », a martelé Momar Thiam sur sudfm. A son avis, on ne doit pas y permettre dans ce pays, pour une participation citoyenne, noble, que des gens détournent cet argent par d’autres chemins ambigus et regardent les gens en face. C’est plus que criminel et violent. »