Déthié Fall: "si jamais je gagne la présidence, je reviendrai sur les termes de la loi d'amnistie"

Le président de la coalition Déthié 2024 a soutenu qu'il n'est pas pour l'application de la loi d'amnistie votée mercredi soir, à l'assemblée nationale. Il a déclaré face à la presse que si jamais il venait à être élu président de la République, il reviendra sur ladite loi c'est à dire qu'il va revoir les termes ou le fera annuler. Pour lui: c'est une loi d'impunité et de honte par rapport à tout ce qui s'est passé en perte en vie humaine et matériel. « Je prends l’engagement ici devant vous que je reviendrais sur ces faits. Je suis pour le pardon, je suis pour la réconciliation, je suis pour la paix. J’y crois fondamentalement et tous les jours, je n’œuvre que pour cela. Mais je suis également pour l’éclatement de la vérité en toute circonstance. Et sur ces faits, la vérité ou les vérités doivent être connues », a -t-il indiqué.