Déthié Fall annonce une manifestation, ce vendredi, et sonne la mobilisation

La coalition Yewwi Askan wi, comme prévu, continue de dérouler sa feuille de route déclinée en décembre 2022. Après le concert de casseroles le 31 décembre, un rassemblement populaire va être organisé à la Place de la Nation et dans les autres localités du pays. Lors d’un point de presse, ce mercredi 04 janvier, la conférence des leaders a donné les raisons de cette mobilisation. Il s'agit principalement de manifester pour la libération "des détenus politiques, a fait savoir Déthié Fall. Parmi ces détenus, figurent le journaliste Pape Alé Niang.Le leader du PRP n'a pas manqué de rappeler l'émission à laquelle, Pape Alé Niang avait convié le candidat Macky Sall en 2011. "Au moment où le discours à la nation du président Wade tardait, Pape Alé Niang avait donné l'antenne au président Macky Sall et tout le monde l'écoutait. Ce passage a été déterminant dans la suite des évènements”, s’est souvenu Déthié Fall. "Il est inimaginable qu'un journaliste comme Pape Alé Niang se retrouve derrière les barreaux", peste-t-il. Par ailleurs, Déthié Fall a jugé beaucoup trop sévère, la peine infligée aux députés Mamadou Niang et Massata Samb. "On ne s'est même pas soucié de la levée de leur immunité parlementaire et on nous parle d'une peine de 6 mois ferme. Ce qui est trop" a-t-il réagi. Une autre raison de la tenue de la manifestation de ce vendredi, la question du troisième mandat. "Le président Macky n'a pas un génie propre mais il a l'intelligence d'éviter les erreurs de ses prédécesseurs" a avancé Déthié Fall. Raison pour laquelle, poursuit-il, "il ne fera pas une déclaration de sa candidature maintenant", au risque de pour voir la population se révolter pendant un an. Toutefois, Dethié Fall confie que le président Macky Sall a posé par contre des actes qui indiquent qu'il se prépare à un troisième mandat. Par ailleurs, il a fait savoir que l'idée selon laquelle, la question sera clarifiée par le Conseil Constitutionnel ne tient pas la route. "Ils le disent tout en oubliant qu'il y a d'abord l'étape du parrainage. Au mois d'août, tout le monde saura qui est candidat" a affirmé Déthié Fall. C'est pourquoi, selon lui, "les Sénégalais doivent se tenir prêts à la mobilisation".