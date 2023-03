Déthié Fall : “Trop c’est trop !”

Les forces de l'ordre ont dressé des barrages dans les rues menant au domicile de Ousmane Sonko, ce jeudi. Un cordon de policiers en tenue anti-émeutes a interdit le passage au véhicule de M. Sonko au bout de sa rue à la sortie de chez lui dans la capitale, ont montré des images diffusées en direct sur les réseaux sociaux. Après un bref échange, M. Sonko est rentré chez lui. Cette situation a été condamnée par Déthié Fall, allié de Ousmane Sonko au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. “Trop c’est trop!”, s’est-il exclamé. “Je dénonce avec la dernière énergie cette pratique inexplicable et incompréhensible contre le Président Ousmane Sonko. Qu’est ce qui peut expliquer qu’ils soient lui et sa famille privés de sortir et de vaquer convenablement à leurs occupations?”, a-t-il poursuivi. Déthié Fall, candidat à la Présidentielle de 2024, a interpellé le Président Macky Sall “sur cette situation qui ne peut plus continuer”. Il lui “demande de retirer dans l’immédiat toutes les forces de l’ordre présentes à la Cité Keur Gorgui”. “Le Sénégal a toujours été une terre de libertés et de démocratie et elle le demeurera quoique cela puisse nous coûter”, a-t-il conclu.