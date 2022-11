Déthié Fall : " La place de Pape Alé Niang n'est pas en prison "

En tournée européenne à la rencontre des Sénégalais de la diaspora, le leader du PrP, Déthié Fall, a vivement condamné l'emprisonnement du journaliste Pape Alé Niang. "Nous venons d'apprendre depuis Athènes le mandat de dépôt du journaliste Pape Alé Niang.; ce que nous condamnons avec la dernière énergie. La place de Pape Alé Niang n'est pas en prison", s'insurge le président du Parti republican pour le progrès (PrP). " Nous lui renouvelons tout notre soutien et nous solidarisons avec lui. Restons tous plus que jamais mobilisés pour la défense des libertés et de notre démocratie ", ajoute-t-il, depuis Athènes en Grèce, après l'étape de Dunkerque.