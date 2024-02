Détention provisoire : Une pétition pour la libération de la candidate à la présidentielle Rose Wardini lancée

Docteur Rose Wardini fait partie des 20 candidats retenus pour participer à l’élection présidentielle qui devait se tenir le 25 février prochain. Cependant, elle a été rattrapée par sa double nationalité. Son nom figure dans le fichier électoral français alors qu’elle a déclaré être exclusivement de nationalité sénégalaise. Elle a été déférée, ce jour, pour escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, entre autres délits. Depuis, une pétition est lancée pour exiger sa libération. Ceux qui sont à l’origine de cette action estiment que la place de Dr Wardini n’est pas en prison. «Une femme respectée et dévouée à sa profession, est actuellement en détention sans raison valable », disent-ils. Selon eux, « elle n'a pas commis de crime, elle n'a pas volé ». « On ne l'accuse que pour sa double nationalité. Cette supposée infraction mérite-t-elle qu'elle soit cueillie à son domicile sans convocation préalable ? Sans informer sa famille ? Sans permettre à ses avocats de l’assister ? », ont-ils déploré. Toujours dans la pétition, les initiateurs soulignent: « Cette situation est non seulement injuste mais aussi inhumaine ». Ils précisent que dans une société qui valorise les droits humains et le respect des lois, l'emprisonnement sans motif valable d'une personne va à l'encontre de ces valeurs fondamentales. « Nous demandons donc aux autorités compétentes d'examiner ce cas avec diligence et équité afin que la Dr Rose Wardini soit immédiatement libérée», ont-ils plaidé.