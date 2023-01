Déstitution de Aminata Touré de l'Assemblée nationale : Thierno Bocoum estime que c'est « une décision totalement illégale »

La vague d'indignation se poursuit suite à la destitution de la députée Aminata Touré ce mardi par le bureau de l’Assemblée nationale. Pour l'ancien parlementaire de la 12ème législature, cette décision du bureau de l'Assemblée nationale est tout sauf légale. « C’est une décision illégale et totalement illégale. Je pense que ça n’a pas surpris plus d’un parce qu’elle a été menacée publiquement », s'est indigné Thierno Bocoum. Poursuivant toujours son propos, le président du mouvement AGIR estime que le parti peut prendre la décision d'exclure Aminata Touré des instances, mais ne peut pas à lui seule constater sa démission. « En tant que parti politique, ils peuvent prendre leur responsabilité en l’excluant de l'Apr. Mais l’Assemblée nationale, c’est la constitution et cette constitution ne donne aucun droit à personne de constater une démission de fait allant jusqu’à le faire appliquer à l’assemblée nationale », a indiqué Thierno Bocoum...