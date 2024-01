Désaccords au sein du LACOS sur le porteur du “projet” : La réaction Dr Cheikh Tidiane Diéye

Les Leaders et Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS) ont organisé, récemment, une réunion pour affiner leur stratégie pour la présidentielle. Selon des indiscrétions, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, qui a validé l'épreuve du parrainage, aurait refusé de retirer sa candidature pour la Présidentielle de 2024 au profit de celle de Bassirou Diomaye Faye. Dans un texte, le candidat déclare qu'il n'a pas participé à cette réunion et qu'il est toujours en phase avec Ousmane Sonko. Voici son communiqué. "Des journaux ont publié des informations faisant état d’une réunion « houleuse du LACOS » à laquelle j’aurai pris part, et lors de laquelle j’aurai « refusé de retirer (ma) candidature » à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Je tiens à apporter les clarifications suivantes : - Je n’ai pas pris part à la réunion évoquée ; - Le Compte rendu de cette réunion, que j’ai reçu bien après, ne mentionne nulle part une décision concernant les candidatures au sein du LACOS ; - Je n’ai pris part à aucune autre réunion à laquelle la question de ma candidature ou de celle d’un autre a été discutée ; - Comme tous les candidats retenus dans la liste publiée par le Conseil Constitutionnel le 20 janvier, j’ai fait déposer à la DGE, conformément à la Loi, le modèle de mon bulletin et la liste des plénipotentiaires dans les départements et arrondissements ; - Je suis en bonne intelligence avec mon allié Ousmane Sonko sur tous les actes posés. Je tiens enfin à rappeler que de 2002 (date de mes premières activités dans l’espace citoyen et civique) à maintenant, mon action a toujours eu pour seule et unique objectif la poursuite inlassable de l’intérêt général. Toutes mes décisions à venir seront forgées à l’aune de cet idéal. Je n’ai que le drapeau du Sénégal comme boussole. Ma seule ambition est la défaite du candidat Amadou Ba, la chute du régime Benno Bokk Yaakaar et le triomphe du pôle Patriotique, Souverainiste, Panafricain et Refondateur auquel j’appartiens. J’invite la presse à se rapprocher dorénavant de mon équipe de communication pour toute information me concernant. Docteur Cheikh Tidiane DIEYE, Président Bi Ñu Begg".