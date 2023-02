Des organisations de la société civile lancent un mouvement pour la sauvegarde de la démocratie

Le Rapport Alternatif sur l’Afrique (RASA) en collaboration avec l’ONG 3D, LEGS Africa, le Réseau sénégalais des Think Tanks (SENRTT), et plusieurs autres organisations de la société civile, lancent une initiative dénommée Mobilisation nationale pour l’Engagement citoyen, la Souveraineté, l’Unité et la Refondation (MESURE). Cette initiative se veut d’abord constructive et volontariste. Selon un communiqué, parvenu à Seneweb, MESURE est née dans un contexte où « l’impunité et la perception d’une justice partiale et partielle, la prédation des ressources publiques, la gabegie et les malversations financières se généralisent et les institutions sont désacralisées par leurs tenants comme par ceux qui les contestent ». Les organisations parties prenantes de l’initiative engagent les citoyens sénégalais à une réflexion à la fois stratégique et mobilisatrice pour une véritable dynamique républicaine, la sauvegarde de notre démocratie et du vivre ensemble, nécessaires pour construire le progrès économique, social durable et inclusif au Sénégal. « Elles comptent travailler pour un retour à des débats de haut niveau et à des laboratoires d’idées fédératrices pour l’intérêt supérieur du pays », lit-on dans le document.