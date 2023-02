Des éléments du Frapp poursuivis : GMS alerte et prévient

Selon le député Guy Marius Sagna, les domiciles de ses camarades du Frapp sont en train d'être recherchés. Il prévient que tout ce qui leur arrivera sera entièrement de la faute de Macky Sall. "Après le kidnapping de Hannibal Djim, je viens d'être informé que les services de renseignements de l'apprenti dictateur Macky Sall ont commis des éléments pour trouver les domiciles de nos camarades du Frapp, Bentaleb Sow et Aliou Gérard Koïta, sous prétexte qu'ils seraient mes bras droits", indique GMS. Il prévient : "Tout ce qui arrivera à ces deux membres du Frapp et à tout autre membre du Frapp sera de la responsabilité du président Macky Sall. Nous sommes sereins et l'attendons de pied ferme. La tentative d'intimidation ne passera pas."