Dernière minute : El Malick Ndiaye est enfin libre

C’est une bonne nouvelle pour le Secrétaire national à la communication de Pastef El Malick Ndiaye. Le responsable au sein du parti Pastef a recouvré la liberté. Il a obtenu une liberté provisoire.L’annonce a été faite par le député Cheikh Thioro Mbacké. La libération de El Malick Ndiaye intervient quelques minutes après celle du député et président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) Birame Souleye Diop. El Malick Ndiaye a fait, hier, l’objet d’un second retour de Parquet. Le Procureur avait ouvert une information judiciaire et le 1er Cabinet d’instruction a été désigné. En principe, il devrait être entendu ce mercredi, informe la robe noire Me sarr. Au finish, il a bénéficié d’une liberté provisoire.