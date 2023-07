Depuis Kaolack, Déthié Fall s'inquiète de la recrudescence de l'émigration clandestine

Le président du Parti Républicain pour le Progrès (PRP) est actuellement en tournée dans la ville religieuse de Kaolack. Il informe avoir "effectué (son) Ziar à Kaolack auprès du khalife général de Médina Baye Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse et d’autres autorités religieuses de la ville ; occasion saisie pour partager avec eux (son) projet d'un Sénégal bon à vivre et beau à voir". Déthié Fall a "profité de l'occasion pour exprimer (sa) vive préoccupation quant à la recrudescence de l’émigration clandestine avec nos jeunes qui meurent en mer". Il a ainsi "sollicité des prières pour le repos de leurs âmes ainsi qu’une meilleure prise en charge par l'Etat, de ce fléau, en attendant des solutions durables et structurelles dès 2024". Le candidat à la présidentielle a, enfin, "sollicité le Khalife pour des prières sur pour l’organisation d’élections libres, transparentes avec la participation de tous les candidats".