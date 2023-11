Dépôt de parrainages : L’annonce surprise de Benno Bokk Yakaar, (Document)

La coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (BBY), a créé une vague de surprise et d’interrogations avec la publication d’un communiqué ce 30 novembre, déclarant la fin du processus de parrainage à 23h59 le même jour. Cette annonce, à la fois soudaine et cruciale, soulève des questions sur la préparation des autres candidats et la clarté du processus électoral ou BBY se réfère-t-elle uniquement à ses propres organes internes ? Selon le communiqué de BBY, « Le Coordonnateur national du parrainage de BBY informe les Responsables, Militants et sympathisants de la Coalition que la clôture du dépôt des fiches de parrainage est prévue pour ce jeudi 30 Novembre 2023 à 23H59mn, conformément au calendrier établi par l’organe en charge de l’organisation des élections.” Le message exhorte également les délégués régionaux et les sympathisants à respecter cette échéance. Cependant, la communication de BBY omet de mentionner explicitement l’organe responsable de l’organisation des élections, généralement identifié comme la Direction Générale des Élections (DGE), rattachée au ministère de l’Intérieur. À ce jour, aucune annonce officielle de la DGE n’a confirmé le 30 novembre comme date limite de dépôt des parrainages. Dans le contexte actuel, une question prédominante se pose : la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) se réfère-t-elle uniquement à ses propres organes internes concernant la date limite de dépôt des parrainages ?