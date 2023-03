« Dénigrement guides religieux » : And Défar Sénégal s’attaque à Sonko et Cie

And Défar Sénégal « (ADS/Sunu Yitté) est lancé lundi à Rufisque sur les fonts baptismaux. Les camarades du Président Modou Gueye, face à la presse, qui disent appuyer la politique du Président de la République Macky Sall où besoin sera, ont fracassé l’opposition sénégalaise. And Défar Sénégal »(ADS/ Sunu Yitté) est dans les starting-blocks en perspective de 2024. Et Modou Guèye, de justifier la création de cette entité: « Les piètres résultats du département de Rufisque lors des dernières élections locales et législatives ne reflètent le profil du Président de la République qui a ,d’ailleurs, beaucoup fait dans ce département. L’ADS/Sunu Yitté se veut une 3ème voie pour corriger ces impairs. Le Président Macky ne mérite pas cela. Le Sénégal a plus que gagné au change en portant à sa tête le Président Macky Sall en 2012. Le bilan de celui-ci à son état actuel , faisant déjà plus que ce que tous ses prédécesseurs réunis, ont réalisé en cinquante ans ». « S’impliquer davantage dans la construction du Sénégal et aux côtés du Président Macky Sall, pour lui apporter des renforts en termes d’effectifs, d’engagement, d’énergie et d’actions », a renchéri Pape Moussa Ba, porte-parole de ladite structure. Et Mame Cheikh Cissé, le coordonnateur d’ADS, de faire remarquer : « ADS se veut une force de proposition mais aussi de défense du bilan élogieux du régime du président de la République ». Aussi il rabroue « ces pyromanes qui s’en prennent à ce que nous avons de plus cher, le Sénégal. Il faut que Sonko et sa bande arrêtent cette campagne de dénigrement de nos guides religieux. Nous déplorons ce qui s’était passé à Tivaouane, Touba et Léona Niassène (Kaolack). Cette tentative de vouloir passer par la rue pour accéder au pouvoir ne passera pas ».