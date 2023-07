Démission du numéro 2 de l'UCS : La réaction de Boucounta Mbaye porte-parole du parti

L’union Centriste du Sénégal (UCS) de Abdoulaye Baldé a perdu son numéro 2. Mme Nicole Gackou qui a fait plus de 10 ans à la tête des Structures l’Union des Centristes du Sénégal a quitté le navire sans trop vouloir évoquer les raisons de sa démission. Une grosse perte pour le parti. In extenso la réaction de Boucounta Mbaye porte-parole adjoint de l’UCS.



« Un grand parti est l’UCS, le parti que j’ai vu participer à plusieurs échéances électorales avec des résultats plus que convaincants. Depuis 2012 notre parti figure toujours dans les 5 premiers après chaque élection locale à côté de grandes coalitions.

Ainsi, je démarre cet entretien par des remercier à l’endroit de tous les Sénégalais d’ici et de la diaspora qui ont su faire confiance à la vision claire et inclusive du président Abdoulaye Balde :Directeur général de l’Apix. Le passé peut presque parfaitement servir de repère pour illustrer et présenter la haute personnalité du patron de l’UCS mais je choisi le futur, le futur dans lequel nous comptons nous autres dignes et loyaux compagnons de l’accompagner dans sa mission de bâtir un Sénégal nouveau qu’importe ses postes de responsabilité ou fonctions dans la hiérarchie administrative de notre pays.

Aujourd’hui à la tête de l’Apix, Abdoulaye Baldé vient de réussir le plus grand Forum de l’investissement jamais organisé au Sénégal avec la participation de 3200 personnes venant de 73 pays étrangers avec une intention d’investissement de plus 700 millards de nos francs qui plus est sa juste première édition “Invest in Sénégal “ . Je le nomme l’homme de l’année sans attendre quand je vois encore que dans l’espace d’un mois du 13 juin au 13 juillet 2023 , il y a plus de 107 articles de presse écrits sur lui.



Compte tenu de tous celà vous comprendrez que le président Baldé a plus besoin de la confiance de tout un chacun afin d’atteindre ses missions.



Alors, pour le départ de Mme Gackou , nous en éprouvons un regret énorme parce que le président Balde est un homme fédérateur et qui cherche toujours dans la mesure du possible à prendre en compte la préoccupation de ses militants et militantes. On aurait souhaité personnellement qu’elle reste encore dans nos rangs car étant la première à bénéficier d’un poste de responsabilité au nom du parti.



Toutefois, il faut préciser que cette dernière est restée un moment sans être active dans le parti et comme vous le constatez le parti continuait de bouger comme si de rien était. Notre parti UCS ne reconnaît pas de numéro 2 derrière le président ni une direction des structures mais juste des responsables loyaux et engagés. Pour ceux dont je viens d’énumérer nous en avons encore dans le parti des Maires -des hauts conseillers de collectivités territoriales-des cadres-des technocrates-des conseillers municipaux et départementaux et une présidence de conseil d’administration de l'ANSD que certainement Mme Gackou va nous rendre comme c’est un poste qui porte les couleurs de l’UCS. Je lui rappelle les prairies bleu et le blanc lol.

Par conséquent, nous sommes un parti bien structuré avec une organisation qui obéit à des statuts juridiques claires et précis et je n’ai pas besoin de vous dire que le patron de l’Ucs est un excellent juriste qui respecte les textes d’une entité qu’il est sensé diriger.



Aujourd’hui nous souhaitons bon vent à ceux qui quittent le navire pour certainement d’autre horizons tout en sachant qu’au même moment d’autres responsables et sympathisants cherchent à nous rejoindre.

Par ailleurs, la politique est faite ainsi, c’est entre des fusions et des scissions mais tout doit se faire dans la plus grande humanité.

Vive le président Abdoulaye Balde!

Vive l’union centriste du Sénégal ! »