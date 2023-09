Démarrage du parrainage : les mandataires convoqués vendredi prochain

À cinq mois de la Présidentielle de 2024, les opérations de candidatures déclarées démarrent officiellement ce mercredi 27 septembre 2023. L’arrêté du ministre de l’Intérieur, qui va être publié au courant de la journée, doit éclairer les candidats sur le montant de la caution à payer, mais aussi sur la fiche de collecte des parrainages. Un processus qui va durer deux mois et 10 jours. Ainsi, les candidats à la candidature vont pouvoir déposer leurs dossiers entre le 11 et le 26 décembre prochain. « La Direction générale des élections a convoqué les mandataires des partis politiques, des coalitions ainsi que les candidats indépendants en réunion vendredi prochain pour discuter des changements intervenus dans le parrainage et les nouvelles dispositions de la loi », renseigne d'ailleurs la RFM. Le nouveau système de parrainage a été allégé. Il passe de 0, 8 % à 0, 6 % du fichier électoral. En valeur absolue, le minimum est de 44 459 électeurs, maximum 59 972 pour le parrainage citoyen. S’agissant de celui des élus, il faut recueillir 13 députés et 120 maires. Cependant, le parti Pastef récemment dissous reste tout de même une équation. Nos confrères ont contacté un responsable de l’ex-parti. Ce dernier affirme que le « parrainage n’est pas une affaire de parti. Et leur candidat reste à ce jour le maire de la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Même s’il faut partir sous la bannière d’un autre parti de notre coalition », explique-t-il.