Démarrage de la campagne: Amadou Ba lâché par l'APR, excepté Pape Malick Ndour, aucun ministre en fonction n'a pris part à ce rendez-vous

Le candidat de Benno, Amadou Ba avait invité dans le week-end ses camarades de parti à une rencontre du directoire de campagne élargi. Ce qui est frappant, c'est qu'aucun ministre en fonction n'a pris part à ce rendez-vous d'échanges sauf Pape Malick Ndour. Le chargé de la propagande et de la mobilisation, Farba Ngom a été le grand absent. Les structures de l' Apr telles que la Cojer, le Meer se sont tous inscrits aux abonnés absents. Du côté des alliés, seuls Aminata Mbengue Ndiaye et Samba Sy évincé la semaine dernière étaient de la partie. Amadou Bâ est devenu maintenant le « Démon » (Lucifer). En outre les Dg, les députés et les maires apéristes ont brillé par leur absence, nous apprend le journal DirectNews. Deux Dg ont osé défier Macky Sall en venant à cette manifestation. Il s'agit de Doura Baldé (Lonase) et Lamine Dieng de l' Ipres. Le meeting de Mbacké annulé Le candidat Amadou Ba devait lancer sa campagne à Mbacké par le biais d'un meeting d'ouverture. Malheureusement, les responsables de la localité n'étaient pas prêts à l'accueillir. Ils ont tous refusé de le recevoir pour ne pas avoir à subir les foudres du Président Macky Sall. Le malaise est réel au sein de l' Apr. Ce qui a grippé la machine beige marron. Les responsables apéristes ne savent plus à quel saint se vouer. Ils naviguent dans une mare de contraintes. Laissé à lui-même, Amadou Bâ tente de tracer sa propre trajectoire. Mais il est victime de son staff non politique. La principale préoccupation du plus grand nombre des responsables de l' Apr est et de reprendre le processus électoral pour une élection inclusive. Il faudra à Amadou Bâ de réussir les multiples sauts d'obstacles qui se dressent devant lui. Surtout que l' Apr paradoxalement est en train de créer les germes de son auto destruction. Les jours à venir nous édifieront. A signaler que Les fonds et la logistique destinés aux communes ne sont pas encore dans les mains du candidat Amadou Bâ.