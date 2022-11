Défis sécuritaires au Sahel : Mimi Touré indexe le 3e mandat et tance Macky… (Vidéo)

« Défis sécuritaires et dynamiques politiques au Sahel : engagement des parties prenantes », c’est le thème du Symposium annuel initié par le Gorée Institute. Une activité qui a démarré ce mardi 15 novembre. Mme Aminata Touré était la présidente d’honneur. L’ex compagnon du Président Macky Sall a profité de cette tribune sur les enjeux sécuritaires au Sahel pour interpeller le Gorée Institute sur la question du troisième mandat dans le but de préserver la stabilité dans le pays. D’après Mme Aminata Touré, « il est claire que pour une stabilité dans nos pays…, ça passe par le respect de nos constitutions« . Suffisant pour elle pour lancer des piques au Président en exercice de l’Union Africaine. « Au Sénégal, notre Président est le Président de l’UA, il doit donner l’exemple. Nous avons ici une Constitution qui dit clairement que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs…« , interpelle-t-il le Gorée Institute. Selon l’ancienne Présidente du CESE, ces derniers doivent approcher les acteurs politiques « y compris le Président de la République qui est le Président de l’Union Africaine… » « Power Of Dialogue » (Le Pouvoir du Dialogue) est le thème central de ce symposium. A cet effet, Mimi Touré s’est saisie de l’occasion pour demander aux acteurs présents lors de cette rencontre « d’aller dialoguer avec le Président de la République qui est le président de Benno Bokk Yakaar et lui dire que pour qu’il y ait une stabilité, la paix au Sénégal (…) que cette question de 3ème mandat mettra le feu au poudre dans ce pays connu pour sa stabilité, pour la solidité de sa démocratie« . D’après elle, ça ne doit pas être une question difficile à régler. Rappelle-t-elle le combat contre Abdoulaye Wade qui voulait, lui aussi briguer un 3ème mandat. « Il n’est pas possible que 10 ans après qu’on revienne sur la question. Ça ressemble à tout ces coups d’Etat à répétition. Vous pensez que c’est réglé, ensuite il y a la question qui revient… Les jeunes, les femmes à 85% condamnent le 3ème mandat« , souligne-t-elle.