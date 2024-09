Défaite face au Sénégal : La Fédération burundaise dépose un recours à la CAF et soulève 3 motifs

Le Burundi a été défait ce lundi par le Sénégal après un but de Ismaila Sarr, marqué suite à un penalty polémique accordé sur Sadio Mané. Moins de 24 heures après la rencontre, la Fédération burundaise de football compte saisir la CAF pour réclamation et déposer une plainte contre l'arbitre égyptien du match. Selon les informations du journaliste Mansour Loum, les dirigeants du football burundais ont basé leur réclamation sur 3 raisons. D'abord, selon eux, il n'y a pas contact sur le penalty sifflé pour Sadio Mané. Ensuite, selon la fédération burundaise de football, l'action litigieuse a eu lieu en dehors de la surface de réparation. Donc, selon elle, si faute il y a, l'arbitre devait siffler coup-franc et non penalty. Pour terminer, les Burundais expliquent qu'à la base, ce sont des arbitres marocains qui devaient officier sur ce match et que le corps arbitral a été changé sans aucune notification.