Découvrez pourquoi Me El Hadji Diouf a été suspendu!

On en sait un peu plus sur la suspension de Me El Hadji Diouf par l’ordre des avocats. Les raisons sont à rechercher dans ses sorties qui ont suivi le renvoi de l’affaire « Sweet Beauté » devant la chambre criminelle. Me El Hadji Diouf avait multiplié ses sorties médiatiques sans «l’autorisation du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal». Des sorties à « polémiques » considérée par l’Ordre des avocats comme « une faute professionnelle ». Conséquemment à ces « dérives », le Bâtonnier de l’Ordre des avocats ne va pas tarder à brandir le bâton. Ainsi, Me Diouf est suspendu de ses fonctions jusqu’à nouvelle ordre par le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats. Selon l’Observateur, la décision lui a été notifiée jeudi. « La mesure de suspension n’est pas susceptible de voie de recours. Elle est consécutive à une procédure judiciaire. Me El Hadji Diouf sera donc traduit devant le Conseil disciplinaire de l’Ordre des avocats », informe iGfm visité par Senego.