Déclaration conjointe des anciens présidents de la République : Karim Wade répond à l'appel de Diouf et de Wade

Karim Wade n'a pas perdu de temps pour répondre à l'appel des deux anciens chefs d'État sénégalais Abdou Diouf et Abdoulaye Wade qui ont cosigné, ce lundi, une déclaration conjointe appelant les Sénégalais à la retenue. Wade-fils, dont le rejet de la candidature à la Présidentielle pour double nationalité est, entre autres, le déclencheur de la crise politique, a salué cet appel à la paix et au dialogue. Voici l'intégralité de sa réaction publiée sur sa page Facebook. "Je salue avec respect et admiration la déclaration conjointe des anciens présidents de la République Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Leur appel à la paix, au dialogue et à la réconciliation nationale résonne comme un rappel puissant de l'héritage démocratique que nous devons préserver. Leur engagement pour un Sénégal uni et pacifique inspire notre lutte pour une élection présidentielle libre, inclusive et équitable. En ces moments de tristesse à la suite des manifestations, mes condoléances vont aux familles des jeunes disparus. Il est essentiel de forger un avenir où notre jeunesse trouve sa place dans la prospérité du Sénégal, loin des tragédies de la mer et des manifestations violentes. L’avenir de notre jeunesse réside dans le développement et la transformation du Sénégal. C’est à nous de construire ce Sénégal ! Vive le Sénégal, Vive l’Afrique