Décès de l’arbitre Johan Hamel : Il aurait succombé à un AVC lors de son entraînement

Johan Hamel n’est plus. Arbitre de Ligue 1 depuis 2016, il est décédé subitement, à l’âge de 42 ans. Le Syndicat des arbitres de football élite (SAFE) a annoncé ce mercredi matin le décès soudain de Johan Hamel, arbitre de Ligue Celui-ci aurait, selon L’Equipe visité par Senego, succombé à un AVC lors de son entraînement. M. Hamel officiait en L1 depuis la saison 2015-2016. Il avait dirigé le match Lille-Rennes le 6 novembre dernier, et était assistant vidéo lors de PSG-Auxerre, ce dimanche. Johan Hamel a dirigé 135 matchs de Ligue 1 et 85 de Ligue 2 en tant qu’arbitre principal.