Décés de Palla Samb : Abdoulaye Diouf Sarr pleure son ami d’enfance

Les hommages et condoléances suite au décès de Palla Samb, maire de Point E se multiplient. L’ancien ministre de la Santé et actuel Vice-président de l’Assemblée Nationale, Abdoulaye Diouf Sarr, se rappelle avec émotion des moments passés avec lui. Il évoque sa relation particulière avec son ami d'enfance. Voici ce qu’il a écrit. "Mon cher frère Palla Samb Nous avons partagé le bonheur et la pureté du royaume de notre tendre enfance. Adolescents, la « CABANE » qui porte encore le nom de notre « Cambiche »( groupe d’amis) garde les traces de notre complicité! L’ASC STANDARD, de nos jours rebaptisée ASC Ngaparou, où j’avais toujours le plaisir de t’offrir la dernière passe (au grand avant-centre que tu as été) pleure son chouchou. N’étant pas du même bord politique, on en chahutait à chaque fois que l’occasion se présentait en se conseillant mutuellement. Repose en paix, l’homme de la « Cabane ». Ton départ a été une grande surprise pour nous ! Que la terre de Yoff soit légère pour toi Pape !"