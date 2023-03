Décès de Doudou Fall et de Korka bâ : BBY annonce une plainte contre Sonko

Mouhamadou Ly alias Doudou Fall et Mamadou Korka Bâ ne seront pas morts pour rien. C’est la coalition BBY qui le dit. En effet, la majorité présidentielle a décidé de saisir les juridictions nationales et internationales d’une plainte contre Ousmane Sonko et le parti Pastef pour complot d’assassinat et menées de caractère insurrectionnel et terroriste. Les grotesques mises en scène, les comédies fantasques et les manipulations qui ont placé notre pays au-devant de la scène internationale, du fait des appels à la violence d’un opposant irresponsable et de son refus de faire face à la justice dans le cadre du procès l’opposant à Mame Mbaye Niang, ne sauraient rester impunis’’, prévient BBY. Qui ajoute : « La coalition BBY assumera sa responsabilité politique d’être du côté des populations pour faire face à toute tentative d’agression de la part de groupuscules qui ont fini de montrer leur nature violente aux relents terroristes. Aucune concession ne sera faite à M. Sonko et à tous les aventuriers tentés de violer l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens et l’exercice des droits et libertés des citoyens. »