Dauphin de Macky Sall : Yoro Dia livre des indices

Le renoncement du Chef de l’Etat à une troisième candidature a été jugé tardif par certains spécialistes surtout que sa coalition sera obligée de positionner un candidat pour seulement 7 mois. Ministre, porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République, le docteur Yoro Dia voit la situation autrement. « Pourquoi les autres qui ont un agenda doivent lui imposer leur propre agenda, s’interroge-t-il dans le Jury du Dimanche sur ITV. Pour être présidentiable il faut avoir ce qu’on appelle en communication politique, la notoriété spontanée. Et parmi les gens qui sont dans son entourage quel que soit le candidat qu’il choisira, il a déjà réglé la question de la notoriété spontanée. Le futur candidat de Benno Bokk Yaakar est déjà sur la scène politique ». Yoro Dia a insisté également sur la dimension historique de Macky Sall : « Aujourd’hui notre travail devient plus difficile parce que nous côtoyons un président de la République qui est entré dans l’histoire. Entre l’histoire et la politique politicienne, le choix du président a été vite fait. Aujourd’hui je suis de ceux qui pensent que la voie de l’émergence tracée par le président de la République est irréversible ».