Dakar : quatre soldats français jugés pour usage de chanvre et violences

Quatre soldats français, Dorian Salva, Paul Legoff, Duchel Johane et Dylan Sorha, ont été interpellés au port de Dakar à la suite d’une virée nocturne. Placés sous mandat de dépôt depuis le 19 septembre, ils ont comparu ce mercredi devant le tribunal des Flagrants délits de Dakar pour des faits de détention et usage de chanvre indien, rébellion et outrage à agent. Des charges supplémentaires de violences et voies de fait visent Dorian Salva et Paul Legoff, tandis que Salva est également accusé de corruption, rapporte Walfnet.



Ces militaires, appartenant à la Marine française, étaient en escale à Dakar à bord du patrouilleur Le Vendose. Lors de l’audience, les accusés ont unanimement contesté les faits qui leur sont reprochés, expliquant avoir cru être confrontés à des agresseurs, les policiers sénégalais étant en civil au moment des faits.