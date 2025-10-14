Dakar : les « pousse-pousse » et chariots de transport désormais interdits dans plusieurs rues du centre-ville à partir du 16 octobre

À compter du jeudi 16 octobre 2025, cette interdiction s’appliquera dans les zones suivantes :



Place de l’Indépendance



Corniche Ouest



Avenue Léopold Sédar Senghor



Avenue de la République



Avenue Nelson Mandela



Avenue Pasteur



Avenue Cheikh Anta Diop



Signé le 9 octobre et rendu public ce lundi, l’arrêté vise à fluidifier la circulation dans les secteurs les plus fréquentés de la ville et à limiter les risques d’accidents liés aux engins non motorisés dans ces espaces à forte densité.



Le respect de cette mesure sera strictement contrôlé par la police et la gendarmerie, et toute infraction sera passible de sanctions prévues par la loi.



Cette décision marque une nouvelle étape dans la réorganisation de la mobilité urbaine à Dakar, où la cohabitation entre véhicules motorisés et moyens de transport traditionnels pose de plus en plus de défis.