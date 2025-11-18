Dakar, capitale de la sécurité maritime : Le Général Birame Diop ouvre le 9ᵉ Symposium du Golfe de Guinée

L'événement, organisé par la Marine nationale du Sénégal du 17 au 19 novembre, vise à renforcer la stabilité dans cette zone stratégique confrontée à des menaces transnationales croissantes.



Appel à une coopération élargie face aux menace s

En ouvrant les travaux, le ministre sénégalais des Forces armées, le Général Birame Diop, a souligné l'urgence d'une collaboration accrue. Il a appelé à "renforcer la coopération entre le Golfe de Guinée et les nations de l’espace atlantique" pour faire face efficacement aux défis sécuritaires qui ne connaissent plus de frontières.



Le Général Diop, qui co-présidait la cérémonie d’ouverture aux côtés de S.E Madame L. Tchintchibidja, vice-présidente de la Commission de la CEDEAO, a également transmis les vœux de bienvenue du Président Bassirou Diomaye Faye à l’ensemble des délégations présentes.



Thème central : Synergies pour la sécurité et la prospérité

L'édition de cette année est placée sous le thème : « Coopération entre le Golfe de Guinée et les nations de l’espace atlantique : développement de synergies pour la sécurité et la prospérité ».



Pendant trois jours, les chefs de marine et commandants de garde-côtes participeront à des conférences, panels et expositions. L'objectif est de consolider les stratégies communes pour garantir la sécurité et la stabilité d'un espace maritime essentiel au commerce mondial et à l'économie des pays riverains.



Ce symposium s'affirme comme un rendez-vous majeur pour échanger sur les meilleures pratiques et coordonner les efforts régionaux et internationaux contre le trafic illicite, la piraterie et la pêche non déclarée.