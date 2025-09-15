Dakar : Un mécanicien arrêté par la SU à Derklé pour trafic de drogue

En pleine patrouille dans le secteur de Dieuppeul-Derklé, les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité (BLC) de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar ont procédé à l’interpellation d’un individu impliqué dans un trafic de drogue.



Le suspect, identifié comme P.L.Seck, né en 1997 , mécanicien domicilié à Derklé, a été appréhendé devant son domicile alors qu’il détenait un cornet de chanvre indien.



La fouille effectuée dans sa chambre a permis de mettre la main sur :



7 comprimés de MDA (méthylènedioxyamphétamine), 3 comprimés barbituriques (“volets”), 5,8 g de haschisch, 3 cornets de chanvre indien, 2 rouleaux de plastique et 1 balance électronique selon des sources de Seneweb.



Interrogé, P.L.Seck a reconnu la propriété de la drogue saisie et admis son implication dans le trafic. Il a également indiqué ses différents fournisseurs :



un certain M..., établi à la zone de Captage, pour les comprimés barbituriques ; un nommé A..., basé à Ngor, pour le haschisch et un trafiquant surnommé “Off”, résidant à la Médina, pour le chanvre indien.



Les enquêteurs ont ouvert des investigations pour retrouver ces présumés complices. Le mis en cause a été conduit au poste, mais la fouille complémentaire effectuée n’a rien révélé de plus

