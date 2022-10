Dakar Dem Dikk: Omar Bounkhatab Sylla n'est plus le Dg

Changement à la tête de la société de transport Dakar Dem Dik. Et c'est Oumar Boun Khatab Sylla lui-même qui a fait l'annonce. Selon le successeur de Me Moussa Diop, il n'est plus le directeur général de cette boîte. Il a remercié le président de la République. En attendant d'y revenir en détails avec le communiqué du Conseil des ministres, nous vous proposons l'intégralité de son message posté sur sa page Facebook. "ALHAMDOULILLAH Je remercie Son Excellence, Monsieur le Président de la République qui m'avez nommé à la tête de l'entreprise de Transport Dakar Dem Dikk. Pendant ces années, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Grande fut la joie au moment de la nomination, intacts restent notre honneur et notre dignité en ce moment. « Les hommes passent , les institutions demeurent ». Un grand merci aux parents, amis, collaborateurs et connaissances. Vivement que notre Sénégal se développedans la Joie et la Paix.