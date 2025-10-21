Dakar 2026 : Le COJOJ et la DGPU scellent une convention stratégique, pour faire de Diamniadio le cœur des Jeux Olympiques de la Jeunesse

Cette convention renforce le rôle central de Diamniadio, appelé à devenir le principal hub des infrastructures sportives et d’hébergement des Jeux. Plusieurs sites clés y seront mobilisés :



🏟️ Stade Abdoulaye Wade



🏠 Village Olympique



🏸 Dakar Arena



🐎 Centre Équestre



🥋 Dakar Expo Center



Au-delà de la simple mise à disposition d’infrastructures, cette collaboration traduit une vision commune : faire de Dakar 2026, un modèle d’urbanisme durable, connecté et tourné vers l’avenir.



Le COJOJ et la DGPU ambitionnent de bâtir un héritage pérenne, à la fois sportif, urbain et social, au service de la jeunesse sénégalaise et des délégations du monde entier.



Avec cette alliance, le Sénégal confirme sa capacité à accueillir un événement d’envergure mondiale, dans les meilleures conditions d’organisation et d’hospitalité