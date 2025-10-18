Dakar 2026 : Diagna Ndiaye rallie le président Oligui Nguema à la cause des Jeux Olympiques de la Jeunesse

D’après "Sud Quotidien", Mamadou Diagna Ndiaye poursuit sa tournée diplomatique pour faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, une réussite continentale. Après Paris, Tokyo et Washington, il a rencontré le président du Gabon.

Les échanges ont porté sur un partenariat entre les CNO du Sénégal et du Gabon. Le chef de l’État gabonais a exprimé sa «

fierté de voir l’Afrique accueillir les JOJ

» et sa disponibilité à accompagner Dakar.

Toujours selon "Sud Quotidien", cette visite a permis de renforcer les liens sportifs et diplomatiques entre les deux pays. «

Dakar 2026 sera un symbole d’unité et de fierté africaine

», a souligné Diagna Ndiaye.