DPG à l’assemblée : « Le PM sera contraint de démissionner si… »Ngouda Mboup

« Le premier Ministre sera contraint de démissionner sans délai ainsi que tous les autres membres du Gouvernement si une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale (83 voix favorables) ou si une question de confiance est rejetée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale (83 voix défavorables)« ,C’est l’avis du professeur Mouhamadou Ngouda Mboup. L’Enseignant-chercheur de Droit public à la Faculté des Sciences juridiques et politique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) de soutenir qu’il « ne faut pas craindre que la démocratie s’exprime ! Opposition comme Pouvoir doivent faire preuve de davantage de pédagogie et de transparence. La déclaration de politique générale (DPG) du premier Ministre, qui n’est prévue, aujourd’hui, que par la Constitution, sera l’occasion pour le Premier Ministre de poser la question de confiance (article 86) ou pour l’Opposition de déposer une motion de censure (article 86). Elle sera aussi l’occasion pour eux de démontrer qu’ils pourraient trouver un consensus fort dans la déclinaison de plusieurs chantiers du futur et s’accorder sur l’essentiel pour l’intérêt du pays dans le cadre d’un programme général, ambitieux, pragmatique, cohérent, adapté et réalisable dans des délais précis. Si le premier Ministre n’est pas obligé de poser la question de confiance (article 86 de la Constitution), les députés ont la faculté de déposer une motion de censure (article 86 de la Constitution)… Après les divers événements qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale, les sénégalais ont besoin de savoir où se situe la majorité parlementaire, bref l’état des rapports de forces politiques après l’expression démocratique des citoyens le 31 juillet 2022. Les sénégalais attendent des débats de haut pour tirer le Sénégal vers le haut… PS : si une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale (83 voix favorables) ou si une question de confiance est rejetée à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale (83 voix défavorables),le premier Ministre sera contraint de démissionner sans délai ainsi que tous les autres membres du Gouvernement.