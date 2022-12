DPG : Les annonces fortes du Premier ministre Amadou Ba…

Les députés ont accueilli le Premier ministre, Amadou Ba ce lundi 12 décembre 2022 qui fait sa Déclaration de Politique générale. Nommé le 17 septembre dernier, Amadou Bâ a présenté au peuple sénégalais les grandes orientations de la politique du chef de l’État, Macky Sall. Ainsi, différentes annonces ont été notées lors du discours du Premier ministre. Des annonces qui portent sur le « combat contre la vie chère, le contrat pour libérer l’énergie en jachère, le combat pour la consolidation, le contrat pour une synergie avec les populations, le combat pour l’émergence, un contrat pour une bonne gouvernance…« , entre autres. Extrait de la Déclaration de politique générale du Premier ministre : Pour faire face aux priorités actuelles du Sénégal, le Président Macky SALL a mis en place un Gouvernement d’action, un Gouvernement de combat : combat CONTRE la cherté de la vie, les inondations ; combat POUR l’emploi, la souveraineté alimentaire, la croissance en un mot, pour la satisfaction des besoins des populations. L’état d’esprit qui anime l’action de ce Gouvernement de combat se résume ainsi : Un Gouvernement de consolidation, en résonance avec les réalisations majeures déjà enregistrées ; Un Gouvernement en synergie avec les populations, à l’écoute de leurs besoins ; Il sera enfin un gouvernement qui trace un sillon vers l’émergence. Telles sont les trois orientations primordiales qui fondent la cohérence des politiques, des stratégies, des réformes, des programmes et projets à mettre en œuvre ensemble pour le bien du Sénégal. GOUVERNEMENT DE CONSOLIDATION DES REALISATIONS SUR 10 ANS Consolidation des performances économiques, diplomatiques, sportives ; consolidation des acquis sociaux, consolidation de l’État républicain. En ce qui concerne le budget, les recettes ont connu une hausse constante. Il est passé de 2 345 milliards en 2012 à 6411 milliards en 2023. Le nombre de salariés a beaucoup augmenté, mais les salaires aussi ont évolué de manière substantielle. Sport, le Président de la République a réussi à construire un système sportif performant qui contribue au développement économique et social de notre pays et au rayonnement culturel de notre pays. Le sport constitue une des priorités majeures dans le programme de développement de notre pays. Le Gouvernement va favoriser les emplois sportifs et développer les emplois dans le sport à travers la professionnalisation et l’organisation de grands évènements. La résilience des ménages et l’inclusion sociale ont été considérablement raffermies. Le pouvoir d’achat a été soutenu pour réduire considérablement les inégalités. Des mesures sans précédent de protection sociale et de soutien aux ménages, pour plus de 620 milliards en 2022. Le Gouvernement s’engage à maintenir les subventions à ces montants. Le Président de la République Macky Sall a baissé les prix des produits et des services de grande consommation. J’adresse un appel solennel aux industriels et aux commerçants à maintenir cet élan patriotique pour l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages. L’équité territoriale a été incontestablement renforcée par notamment l’élargissement de la carte scolaire, les Bourses de sécurité familiale et les réalisations des programmes PUDC, PROMOVILLES, PUMA. L’équité sociale et l’efficacité du système de santé ont été largement améliorées. Le PSE a aussi permis de renforcer les institutions de la République. Le Gouvernement se fera fort d’affermir l’État républicain. Il va continuer l’effort de modernisation de notre Administration pour en faire une véritable Administration de développement, une Administration au service du développement. Consolider l’État républicain : moderniser la Justice et à apporter plus de célérité dans son fonctionnement. Le troisième élément consolidant l’État républicain est le renforcement de la sécurité et la stabilité sociale, gages d’une paix durable. Le Président de la République Macky Sall, a donné instruction au Gouvernement de réfléchir à un dispositif de régulation des réseaux sociaux et du cyberespace. Le Gouvernement va initier de larges concertations entre les acteurs dans le but de concilier la liberté d’expression. Préserver le droit d’être protégé contre la manipulation de l’information, le droit de ne pas être diffamé, injurié ou harcelé sur les réseaux sociaux. Le Gouvernement renforcera le cadre stratégique et opérationnel de la cybersécurité. UN GOUVERNEMENT À L’ÉCOUTE DES POPULATIONS Le Gouvernement poursuivra les mesures de soutien direct aux ménages les plus vulnérables à travers, entre autres, les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, l’appui aux filets sociaux, pour préserver ces segments de la société de la précarité, au nom des principes d’équité, de solidarité et de cohésion sociale. Le Président de la République Macky Sall a donné instruction au Gouvernement de procéder au recensement des daaras et de leur affecter 20% de la subvention destinée aux établissements d’enseignement. Le Gouvernement fait de la qualification professionnelle et de l’accès à l’emploi une priorité, en particulier dans les banlieues et les zones rurales. Le Gouvernement continuera donc la mise en œuvre des politiques de jeunesse conçues par le Chef de l’État Macky Sall, en termes d’éducation, de formation aux métiers, à l’image du 3FPT qui a pris en charge la formation professionnelle et technique des jeunes pour un montant cumulé de 167 milliards entre 2015 et 2022. Pour 2023, un montant de 30 milliards est inscrit au budget. L’offre de service de santé sera améliorée en quantité et en qualité. Cet effort sera accentué, notamment avec la construction du Centre polyclinique de l’Hôpital Principal, des centres hospitaliers nationaux El Hadji Malick Sy de Tivaouane, Alioune Badara Cissé de Saint-Louis et d’Oncologie de Diamniadio et du centre hospitalier régional de Ourossogui. Les inondations constituent un défi majeur que nous impose le dérèglement climatique à l’échelle mondiale. Le Gouvernement va poursuivre vigoureusement les actions de prévention et de lutte contre les inondations. Il va formuler un nouveau programme multisectoriel de lutte contre les inondations 2023-2033 après la finalisation des travaux d’évaluation du premier programme.Le projet des 100 mille logements connait un début d’exécution satisfaisant avec le démarrage des aménagements, des constructions, du développement de l’écosystème de la construction. Les premiers lots seront livrés avant le 31 décembre 2023. Les concertations contre la vie chère vont aussi permettre de réduire les prix des loyers des locaux à usage d’habitation. Le Gouvernement va structurer l’écosystème des industries culturelles et créatives par la mise en œuvre d’incubateurs de projets, notamment dans le domaine de la culture urbaine. UN GOUVERNEMENT RÉSOLUMENT ENGAGÉ VERS L’ÉMERGENCE L’économie nationale a besoin d’un regain de dynamisme. Au moment de la conception du Plan Sénégal émergent que nous implémentons depuis bientôt 10 ans, il avait été fait, volontairement, abstraction des découvertes pétrolières qui venaient d’être effectuées. Maintenant que l’exploitation pétrolière et gazière va entrer dans sa phase active de production, le moment est venu de prendre en considération, l’impact de ces ressources sur notre économie. Le Gouvernement va procéder à la réécriture du Plan Sénégal émergent. La nouvelle version du PSE sera finalisée au courant du premier semestre de l’année 2023. Les ressources nécessaires au financement de la phase 3 seront intégralement mobilisées. Le premier facteur qui va conforter le Gouvernement dans son engagement résolu vers l’émergence est l’amélioration de la gestion des finances publiques. Il est nécessaire d’accroître la qualité de la dépense. « Aux ministres et directeurs généraux, je ne donnerai qu’une consigne : ne dépensez pas plus, dépensez mieux ! » Dix ans après la dernière réforme fiscale, l’heure est venue de procéder à l’évaluation et d’adapter le Code général des impôts aux enjeux de l’heure. Le Gouvernement va initier une réforme en profondeur de notre système fiscal. De larges concertations seront ouvertes, dans une démarche inclusive, pour associer l’ensemble des partenaires à la réflexion et à l’incubation de ce qui sera le nouveau dispositif fiscal. Le Gouvernement va réadapter les instruments de mesure et de prospective. Ainsi, dès le début de l’année 2023, il sera procédé, conformément aux standards statistiques, au changement de l’année de base des comptes nationaux. Le « rebasing » permettra de remplacer la base référentielle 2014, afin de refléter au mieux la structure actuelle de l’économie et le niveau du produit intérieur et de ses composantes. Les projets et programmes sociaux annoncés par le Gouvernement doivent être éclairés par un système d’information moderne et fiable. Le Gouvernement va procéder au 5e recensement général de la population et de l’habitat en 2023. Ce recensement permettra de renseigner les indicateurs pour le suivi et l’évaluation du PSE, de la capture du dividende démographique. Consolider le développement du secteur privé et favoriser la vitalité de nos entreprises. Le Gouvernement va accroître les infrastructures pour relancer la dynamique de l’économie et générer des emplois. Le port du futur à Ndayane et le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou seront rendus opérationnels, respectivement en 2023 et 2024, pour décongestionner le port de Dakar. Le développement de l’entreprise et de la production locales reste une condition essentielle pour atteindre la souveraineté alimentaire. La stratégie nationale de souveraineté alimentaire connaîtra son début d’exécution en 2023. Le projet de deuxième recensement national de l’Agriculture fournira des données agropastorales, alimentaires et nutritionnelles fiables et à jour. Le Gouvernement va augmenter les investissements agricoles. L’accent sera mis sur la consolidation des acquis de la filière riz pour atteindre l’autosuffisance, la diversification et le développement des cultures céréalières et de la filière horticole, l’amélioration de la compétitivité de l’arachide, la poursuite des actions d’aménagements hydro-agricoles. L’éclosion d’un secteur privé puissant et la restauration d’une croissance durable sont largement tributaires aussi de l’accès au financement. Le Gouvernement va proposer la création d’une grande holding bancaire pour appuyer le développement de nos entreprises. Cet établissement va intégrer l’ensemble du portefeuille bancaire de l’État et consolider ses actifs. J’en viens à l’ère nouvelle qui s’ouvre devant nous, celle de la production du pétrole et du gaz dans notre cher pays. Le projet Sangomar est à 67% de taux de réalisation ; la date du first oil est prévue à la fin de l’année 2023. Le projet GTA a un taux de progression de 83% à fin août 2022 ; le first gas est prévu au début de l’année 2024. Avec notre entrée dans le cercle des pays producteurs de pétrole et du gaz, notre système d’offre d’électricité sera renforcé. Au-delà de la rente des hydrocarbures, l’avantage comparatif dont va tirer profit notre pays est le développement de l’écosystème du pétrole et du gaz ainsi que la promotion du contenu local, gages d’une participation équitable des entreprises et de la main d’œuvre nationales dans l’exploitation de nos ressources. Le Président de la République a déjà institué un Fonds d’appui au développement du contenu local qui a pour objectif de renforcer les capacités des entreprises et des ressources humaines locales aux fins de les rendre compétitives sur le marché pétrolier et gazier. De même, le Fonds intergénérationnel qu’il a créé va réaliser des investissements au profit des générations futures et nous préparer déjà à l’après-pétrole. Le Sénégal est l’un des principaux pays africains bénéficiaires des envois de fonds de ses ressortissants à l’étranger dont les flux représentent environ 10% du PIB. Le Gouvernement va améliorer la prise en charge des besoins des Sénégalais de la diaspora. La vision du Chef de l’État Macky Sall, à ce sujet sera matérialisée par le Plan d’orientation stratégique qui met en exergue la volonté de faire de nos concitoyens vivant à l’étranger, de véritables acteurs de développement.