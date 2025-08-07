Crise économique : Des milliers de ménages peinent à payer le loyer à Dakar

La crise économique actuelle frappe de plein fouet les ménages sénégalais. À Dakar surtout, nombreux sont ceux qui peinent à s’acquitter du loyer, exposant ainsi locataires et bailleurs à des tensions croissantes.



Selon la RFM, les plaintes de propriétaires s'accumulent sur la table des juges, dénonçant des impayés de plusieurs mois. Le président de la Commission nationale de régulation des loyers, Momar Ndao, confirme la gravité de la situation.



"Plus de 10 000 réclamations ont été enregistrées. Une étude de l’ANSD révélait déjà que 57 % des locataires avaient des difficultés à honorer leurs engagements, mais aujourd’hui, cette proportion a largement augmenté",déclare-t-il sur la RFM.



Pour Elimane Sall, président de la Fédération des locataires du Sénégal, cette crise est liée à la perte massive d’emplois et à la baisse du pouvoir d’achat accentuées par le changement de régime.



"Les loyers sont devenus insupportables pour beaucoup. Cela crée des contentieux et des expulsions en cascade", alerte-t-il.



Face à cette situation, de nombreux acteurs appellent l’État à intervenir pour protéger les plus fragiles et éviter une crise sociale majeure.

