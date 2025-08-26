Crimes 2021-2024 : Me Ousmane Diagne promet rigueur et respect des droits dans les enquêtes pour éviter les erreurs

Selon rts.sn, en séance plénière consacrée au projet de loi n°12/2025 créant l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), le ministre de la Justice Me Ousmane Diagne a mis en garde contre la précipitation dans le traitement des crimes commis entre 2021 et 2024.
« On ne peut pas se permettre de commettre des erreurs de procédure qui mèneraient à une relaxe », a-t-il averti, expliquant que ses services ont donné priorité aux crimes contre l’humanité afin de sécuriser juridiquement les poursuites.
