Crimes 2021-2024 : Me Ousmane Diagne promet rigueur et respect des droits dans les enquêtes pour éviter les erreurs

Devant l’Assemblée nationale, Me Ousmane Diagne a défendu une approche prudente dans le traitement des crimes commis entre 2021 et 2024, mettant en avant la nécessité d’éviter toute erreur de procédure.

