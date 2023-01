Crash de l’avion de Sénégal Air : cinq personnes à la barre sept ans après

Le procès du crash de l’avion de Sénégal Air se tient ce jeudi au tribunal de Dakar. Sept ans après l’accident qui avait fait sept morts, les familles des victimes peuvent espérer enfin savoir ce qui s’était passé ce jour de septembre 2015. Libération, qui donne l’information, indique que le procès se tient en audience spéciale et concerne cinq mis en cause : Magaye Maram Ndao, à l’époque directeur général de l’ANACIM, Mohamed Mansour Sy, directeur des Transports aériens de l’ANACIM, El Hadji Mactar Daff, inspecteur Navigabilité, Mamadou Sy, chef du département Navigation et le contrôleur Jacob Lèye