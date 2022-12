Covidgate : « Les autorités compétentes doivent transmettre, sans délai, le rapport au parquet », Ngouda Mboup

La Cour des comptes a demandé l’ouverture de plusieurs informations judiciaires. Et selon Mouhamadou Ngouda Mboup, Enseignant-chercheur en droit public à l’Ucad, les autorités compétentes doivent transmettre, sans délai, le rapport au parquet… « Dans l’affaire de la Caisse d’avance de la ville de Dakar, le rapport de l’IGE a été transmis au parquet avec une précipitation soutenue et sans même être déclassifié … », rappelle Mouhamadou Ngouda Mboup. « La Cour des comptes est une juridiction financière, un pouvoir public constitutionnel. Certaines de ses recommandations sont contraignantes. Il faut rappeler aux personnes qui tentent de remettre en cause le travail de la Cour des comptes que c’est notre juridiction financière qui a le plus gros budget parmi les hautes juridictions d’où la rigueur, l’exhaustivité et la précision dans les rapports », explique-t-il. Selon lui, « après avoir tenté de saboter l’OFNAC sur les fameuses couleurs, il y a une stratégie de discréditer le travail de la Cour ». « La Cour des comptes doit être respectée, c’est une institution de la République en vertu de l’article 6 de la Constitution », demande-t-il.