Cour des Comptes : « Certains vérificateurs ont des casquettes politiques » (Mansour Faye)

Le rapport de la cour des Comptes sur la gestion des fonds de Force Covid 2020 et 2021 a aussi un regard sur la gestion du riz, par Mansour Faye, ancien ministre du Développement communautaire et de l’équité territoriale et le Dage. Et ce, suite à une surfacturation de l’ordre de 2,5 milliards F Cfa sur l’achat du riz destiné aux familles vulnérables. Les vérificateurs ont épinglé la gestion du riz. Et Mansour Faye, actuel ministre des Infrastructures, qui se dit visé, car « qui touche le Dage me touche », refuse d’être livré à la vindicte populaire. La conscience tranquille d’avoir bien géré la distribution du riz, de l’huile et du sucre, le ministre, dans un entretien avec L’Obs ce jeudi, a balayé toutes ses accusations. Non sans indexer certains vérificateurs. « Nous avons une cour des comptes de référence, mais il y a quand même des graines qui ternissent un peu l’image de cette institution, parce que ce rapport ne s’explique pas. Ce n’est pas juste. Pourquoi ? Est-ce que ces auteurs n’ont pas d’autres préoccupations ou des ambitions politiques. On peut toujours se poser la question.. Certaines personnes ont des casquettes politiques et se cachent derrière des institutions pour atteindre leur but. C’est peine perdue ». A l’en croire tout le processus s’est déroulé dans les règles de l’art, en faisant économiser de l’argent à l’Etat. L’enveloppe était de 69 milliards F Cfa et le ministère a retourné environ 5 milliards F Cf d’économie pour l’Etat du Sénégal.