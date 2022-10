Coups d'états africains :Guy Marius Sagna accuse la France et la Cedeao

Dans un post publié sur sa page Facebook, le député, Guy Marius Sagna révèle que la Cedeao et la France ne sont pas contre les coups d’État. D’après lui, la Cedeao et la France sont contre les coups d’État qui ne bénéficient pas à la France.Aujourd’hui le « FRANCE DÉGAGE » traverse toutes les couches de la populations y compris l’armée. Certains militaires sont des valets de la France. D’autres militaires sont comme nous sur des positions souverainistes voire anti-impérialistes« , déclare Guy Marius Sagna. « Analyser les choses sous le seul prisme de « je suis pour ou contre les coups d’État » est de la naïveté, de l’infantilisme, ou de la manipulation. Car disons nous la vérité: les peuples africains vivent dans des coups d’État permanents commis par des civils ou des militaires« , ajoute M. Sagna. Pour le député, les impérialistes et leurs Macky et Ouattara néocoloniaux cherchent à maintenir l’Afrique dans le néocolonialisme par tous les moyens imaginables.